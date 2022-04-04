تنديد دولي بقتل روسيا لمدنيين في أوكرانيا وتهديد بتشديد العقوبات

أربيل (كوردستان 24)- صدرت ادانات واسعة من قبل قادة العالم بقتل القوات الروسية لمدنيين في أوكرانيا، وسط تهديد بفرض عقوبات أشد على موسكو.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين، إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وقال ماكرون لإذاعة فرانس إنتر بأن ثمة "أدلة واضحة جدا" تشير إلى أن القوات الروسية مسؤولة عن جرائم حرب في أوكرانيا، بحسب ما نقلت رويترز.

ونفت روسيا أمس الأحد مسؤولية قواتها عن مقتل مدنيين في بلدة بوتشا.

وادان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الاثنين، قتل روسيا لمدنيين في أوكرانيا، وإن طوكيو ستتشاور مع الحلفاء وترد "بشكل مناسب" بشأن مسألة فرض عقوبات إضافية على روسيا، في حين قالت المانيا إن الغرب سيوافق على فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وقد أيد القادة الأوروبيون الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل وتعهدوا بمحاسبة روسيا على ما وصفه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأنه "وحشية ضد المدنيين لم نشهدها في أوروبا منذ عقود".

واتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يوم الأحد، روسيا بارتكاب "مجزرة متعمدة" في بوتشا. كما نددت نظيرته البريطانية ليز تراس، على تويتر، بـ"الفظاعات في بوتشا ومدن أخرى".