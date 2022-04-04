سیاسة

ألمانيا تعلن طرد عشرات الدبلوماسيين الروس بعد "حادثة بوتشا"

"قررت الحكومة الاتحادية اليوم إعلان عدد كبير من موظفي السفارة الروسية غير مرغوب فيهم"
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وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
العالم ألمانيا روسيا أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- قررت ألمانيا اليوم الاثنين طرد "عدد كبير" من المسؤولين في السفارة الروسية، مشيرة إلى إنهم أشخاص غير مرغوب فيهم، مضيفة أن برلين ستعزز أيضا دعمها للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان "الصور القادمة من بوتشا تشهد على وحشية لا تصدق من جانب القيادة الروسية وأولئك الذين يسيرون وراء دعايتها"، في إشارة إلى قتل مدنيين في شمال أوكرانيا.

وتابعت "لذلك قررت الحكومة الاتحادية اليوم إعلان عدد كبير من موظفي السفارة الروسية غير مرغوب فيهم، من الذين عملوا هنا في ألمانيا يوميا ضد حريتنا وضد تماسك مجتمعنا".

ومضت بيربوك للقول "نعمل على المزيد من الردود مع شركائنا. سنشدد العقوبات الحالية على روسيا وسنزيد بشكل حاسم دعمنا للقوات المسلحة الأوكرانية وسنعزز أيضا الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي".

وفي المقابل، نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن موسكو سترد على قرار ألمانيا طرد 40 دبلوماسياً روسياً.

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