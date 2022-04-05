صحة وبیئة

حكومة كوردستان تخصص 7.6 مليار دينار لقطاع مياه المنازل في أربيل

المحافظة تعمل من خلال لجنة ميدانية على إعداد دراسة شاملة ضمن خطة بعيدة المدى
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان أربيل مياه الشرب

أربيل (كوردستان 24)- قرر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء الموافقة على تخصيص 7 مليارات دينار لمعالجة مياه الشرب الخاصة بالمنازل في أربيل.

وقالت محافظة أربيل في بيان إن رئيس الحكومة وافق على صرف 7.6 مليار دينار لحل مشكلة مياه الشرب والآبار في أربيل ومحيطها هذا الصيف.

وأضافت أن المخصصات التي تم رصدها تأتي في إطار خطة قصيرة الأجل وتشمل الصيف الحالي، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن المحافظة تعمل من خلال لجنة ميدانية على إعداد دراسة شاملة لحل مشكلة مياه المنازل في عموم أربيل ضمن خطة بعيدة المدى.

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مسرور بارزاني: كوردستان ستبقى ملاذاً لكل من يلوذ بها
  1 ساعة
العراق

كشف أثري ثمين.. العثور على كنز يعود للعصر السلوقي في ديالى
  2 ساعات
کوردستان

مسرور بارزاني يوجّه بخفض سعر الكهرباء للمخابز والأفران
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف