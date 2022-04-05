حكومة كوردستان تخصص 7.6 مليار دينار لقطاع مياه المنازل في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- قرر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء الموافقة على تخصيص 7 مليارات دينار لمعالجة مياه الشرب الخاصة بالمنازل في أربيل.

وقالت محافظة أربيل في بيان إن رئيس الحكومة وافق على صرف 7.6 مليار دينار لحل مشكلة مياه الشرب والآبار في أربيل ومحيطها هذا الصيف.

وأضافت أن المخصصات التي تم رصدها تأتي في إطار خطة قصيرة الأجل وتشمل الصيف الحالي، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن المحافظة تعمل من خلال لجنة ميدانية على إعداد دراسة شاملة لحل مشكلة مياه المنازل في عموم أربيل ضمن خطة بعيدة المدى.