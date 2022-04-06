وزير الزراعة الاتحادي يشيد بتطور مشاريع الدواجن والخضر في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ترأس وزير الزراعة الاتحادي محمد الخفاجي اليوم الاربعاء اجتماعاً تداولياً مع وفد إقليم كوردستان لمناقشة الإجراءات المتبعة في عملية تبادل المحاصيل والمنتوجات الزراعية والحيوانية وفقاً للروزنامة الزراعية.

وبحسب بيان أصدرته وزارة الزراعة الاتحادية، فقد أكد الخفاجي على ضرورة ضمان إنجاح الخطة الزراعية بغية زيادة الإنتاج الوطني وتوفير المنتوجات الزراعية والحيوانية في الأسواق المحلية وفقاً للروزنامة الزراعية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواد والمحاصيل الزراعية (الخضروات والفواكه والمنتجات الحيوانية) الخاضعة للضريبة الجمركية والممنوعة من الاستيراد، فضلاً عن آلية الاستمارة التي ستتبع لتنظيم عملية نقل المنتجات والمحاصيل الزراعية من وإلى إقليم كوردستان وبحث موضوع معالجة التهريب من خلال الجهات المعنية.

وأكد الخفاجي على تسهيل عملية استلام محصول الحنطة داخل وخارج الخطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين للموسم الزراعي الحالي وصرف مستحقاتهم المالية خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تسليم محصولهم من الحنطة.

وشدد الخفاجي على موضوع الرسم الجمركي والضريبي لعملية الاستيراد وتشكيل غرفة عمليات تضم المختصين في وزارة الزراعة الإتحادية ووزارة الزراعة في الإقليم لمتابعة تنفيذ الآلية المتبعة من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالسلع والمحاصيل الزراعية والحيوانية وكذلك بحث تأسيس شركة تسويقية للتجهيزات والمواد الزراعية وبشراكة وزارتي الزراعة الاتحادية وزراعة الإقليم من خلال القطاع المختلط.

وأشاد الخفاجي بتطور مشاريع تربية الدواجن وإنتاج محاصيل الخضر المزروعة في الإقليم، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام ودعم المنتج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.