ألمانيا تبدأ بتعزيز البنية التحتية للملاجئ على وقع حرب أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- قالت صحيفة فيلت أم زونتاغ اليوم السبت إن ألمانيا بدأت العمل على تعزيز أقبية المباني التي تستخدم كملاجئ وكذلك زيادة مخزونات الأزمات في حالة الحرب.

وبعد عقود من استنزاف القوات المسلحة الألمانية، أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تحول كبير في السياسة حيث تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بزيادة الإنفاق الدفاعي وضخ 100 مليار يورو (109 مليارات دولار) في الجيش.

ونقلت صحيفة فيلت أم زونتاغ عن وزيرة الداخلية نانسي فيسر قولها إن الحكومة تبحث أيضا تحديث أنظمة الملاجئ العامة وستزيد الإنفاق على الحماية المدنية.

وتابعت "يوجد حالياً 599 من الملاجئ العامة في ألمانيا. سنرى ما إذا كان بوسعنا تحديث المزيد من هذه الأنظمة".

وأشارت إلى أن ألمانيا تعمل على مفاهيم جديدة لتعزيز مواقف السيارات تحت الأرض ومحطات مترو الأنفاق والأقبية لتصبح ملاجئ محتملة.

وأضافت فيسر أن الحكومة منحت الولايات الاتحادية 88 مليون يورو لتركيب صفارات إنذار جديدة، لافتة إلى أن البلاد ستعمل أيضاً على تكوين مخزونات للأزمات من خلال إمدادات تشمل المعدات الطبية وملابس الحماية والأقنعة الواقية أو الأدوية.