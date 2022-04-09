اقتصاد

حكومة إقليم كوردستان ترصد 1.4 مليار دينار لإصلاح حزمة شوارع بأربيل

تمت الموافقة على صرف 1,430,290,240 دينار من موازنة تنمية محافظة أربيل
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صورة لمدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان - صورة أرشيفية
صورة لمدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان - صورة أرشيفية
کوردستان موازنة إقليم كوردستان اربيل شوارع أربيل

أربيل (كوردستان 24)- وافقت حكومة إقليم كوردستان على تخصيص 1.4 مليار دينار لإعادة تأهيل عدد من شوارع أربيل، حسبما قالته إدارة المحافظة.

وستشمل حملة إعادة التأهيل والتعبيد شوارع مناطق سيمي خاتوناوه وكويسنجق وقرى عزة وشيله وكاني رش، حسبما جاء في بيان المحافظة.

وأضاف البيان أنه بقرار من رئيس الحكومة مسرور بارزاني تمت الموافقة على صرف 1,430,290,240 دينار من موازنة تنمية محافظة أربيل لتنفيذ مشروعات عدة.

ومن بين المشاريع تعبيد الشوارع الداخلية في حي سيمي خاتوناوه بمبلغ 676,280,000 دينار، وتأهيل وتعبيد الشوارع الداخلية في كويسنجق بمبلغ 221,718,000 دينار، فضلاً عن إنشاء وتعبيد عدد من الشوارع في قرية عزة بقيمة 333,710,300 دينار.

كذلك تشمل المشاريع تعبيد الطريق الذي يربط قريتي شيلة وكاني رش بقيمة 198,581,940 دينار.

 

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