كريستيانو رونالدو يعتذر لطفل حطم له هاتفه

أربيل (كوردستان 24)- اعتذر النجم الرياضي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اعتذاره للطفل الذي حطم له هاتفه عقب انتهاء مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في إطار مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

والتقطت عدسات الكاميرا رونالدو، وهو يضرب هاتف طفل من يده إلى الأرض بعنف بعد هزيمة فريقه مانشستر يونايتد أمام إيفرتون على ملعب "غوديسون بارك".

وفاز فريق المدرب الإنكليزي، فرانك لامبارد، بهدف وحيد سجله أنتوني جوردن في الدقيقة 27 من تسديدة ارتطمت بمدافع الشياطين الحمر، هاري ماغواير، قبل أن تواصل طريقها إلى شباك ديفيد دي خيا.

وبعد فعلة كريستيانو رونالدو، ظهر صوت في المقطع يوجه شتيمة للنجم البرتغالي، فيما أعلن نادي مانشستر يونايتد فتح تحقيق في الحادثة.

ولكن رونالدو اعتذر لاحقا عن فعلته، ونشر على موقع تويتر "ليس من السهولة بمكان التعامل مع المشاعر في اللحظات القاسية، مثل تلك التي نواجهها".

واضاف "ورغم ذلك، ينبغي علينا أن نتحلى بالصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الرائعة، ولذلك أود أن أعتذر عن مشاعر غضبي".

ودعا رونالدو الطفل لحضور مباراة لـ"الشياطين الحمر "على ملعب مسرح الأحلام، وقال "إذا أمكن، أود أن أدعو هذا المشجع لمشاهدة مباراة في استاد أولد ترافورد كبادرة تؤكد على اللعب النظيف والروح الرياضية".