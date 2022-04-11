مقتل رجل عراقي في مخيم الهول السوري

أربيل (كوردستان 24)- قُتل لاجئ عراقي بالرصاص يوم الأحد، في مخيم الهول السوري الواقع في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وأفادت وكالة "نورث برس" السورية، بأن المهاجم استخدم كاتما للصوت في عملية القتل.

وتم العثور على الجثة مصابة بأربع طلقات نارية في القسم الرابع من المخيم، وحتى الآن لم يُعرف الشخص الذي يقف خلف الهجوم.

وأشارت "نورث برس" إلى إحصاءات غير رسمية تقدر أن أكثر من 90 نازحا عراقيا وسوريا، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في المخيم خلال العام الماضي.

كما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة الى أن القتل "وقع في مخيم الهول على الرغم من الحملات الأمنية التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية والأسايش وقوات مكافحة الإرهاب ضد خلايا داعش خلال مارس الماضي".

كما جدد المرصد "مناشدته للمجتمع الدولي إيجاد حل دائم لأزمة "الهول المصغرة" التي تعتبر خطرا واضحا وماثلا على الجميع".

وحث المنظمات الحقوقية الدولية على وضع خطة فورية وجادة لإعادة تأهيل النساء والأطفال في المخيم، المشبعين بفكر داعش، خاصة مع وجود عدد كبير من الأطفال والنشاط الواسع لخلايا التنظيم في المخيم التي تواصل نقل أفكارها السامة إلى سكان المخيم، خاصة النساء والأطفال".