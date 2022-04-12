سیاسة

الهجوم الروسي على دونباس بات وشيكا وأوكرانيا تتأهب

author_image سوار أحمد
العالم روسيا اوكرانيا هجوم

أربيل (كوردستان 24)- تواصل القوات الروسية ضغطها على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية فيما يحاول الجنود الأوكرانيون بذل ما في وسعهم للدفاع عنها.

 وتتأهب العاصمة كييف وإقليم دونباس شرق البلاد لهجوم روسي واسع، حيث أشارت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم الاثنين، إلى دلائل بشأن تعزيز وتزويد القوات الروسية بالعتاد في منطقة دونباس الشرقية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الروسية تعزز صفوفها حول دونباس، خصوصا قرب مدينة إزيوم الاستراتيجية، لكنها لم تبدأ بعد هجومها لبسط سيطرتها الكاملة على هذه المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن المخابرات الأميركية لاحظت وجود قافلة عسكرية روسية ضخمة تشق طريقها جنوبا نحو إيزيوم، في وقت سابق من هذا الشهر، وقد تستخدمها الآن كنقطة انطلاق لشن هجمات على مدن أكبر في الجنوب. 

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قالت، الاثنين، إن روسيا أكملت تقريبا حشد قواتها لشن هجوم جديد على منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع أولكسندر موتوزيانيك: "نتوقع بدء القتال الفعلي في هاتين المنطقتين في أقرب وقت"، مضيفا أن الجيش الأوكراني مستعد للتصدي للهجوم الجديد. ولم يحدد الأدلة التي بنت عليها الوزارة توقعها هذا.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين، إن روسيا لن توقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا من أجل جولات لاحقة من محادثات السلام.

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