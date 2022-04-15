سیاسة

مسرور بارزاني وأردوغان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة

أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية في المجالات كافة
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مسرور بارزاني خلال لقائه أردوغان
مسرور بارزاني خلال لقائه أردوغان
کوردستان مسرور بارزاني تركيا رجب طيب أردوغان

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الجمعة 15 نيسان (أبريل) 2022، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول.

وجرى في الاجتماع، التباحث حول الوضع في العراق والمنطقة، إلى جانب مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا. وتم التأكيد على توسيع آفاق التعاون من أجل أمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية في المجالات كافة، ولا سيما في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، وذلك على أساس المصلحة المشتركة.

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