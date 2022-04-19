سیاسة

مسرور بارزاني يلتقي وزيرة الخارجية البريطانية ويبحث معها جملة ملفات

تمت مناقشة آخر المستجدات في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا.
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مسرور بارزاني ووزيرة الخارجية البريطانية
مسرور بارزاني ووزيرة الخارجية البريطانية
کوردستان مسرور بارزاني ليز تراس بريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في لندن، اليوم الثلاثاء 19 نيسان (أبريل) 2022، وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، وذلك في إطار زيارته إلى المملكة المتحدة.

وجرى في اللقاء، التباحث إزاء الوضع العام والعملية السياسية في العراق والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كما تمت مناقشة آخر المستجدات في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا.

كذلك تناول الجانبان العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وضرورة حل المشاكل العالقة بين الجانبين بموجب الدستور.

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