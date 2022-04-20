رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 20 نيسان (أبريل) 2022، وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع جيريمي كوين.

وجرى في اللقاء، التباحث حول تعزيز آفاق التنسيق والتعاون بين إقليم كوردستان وبريطانيا.

وأشاد وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع بالإصلاحات القائمة في وزارة البيشمركة، وأبدى استعداد بلاده للمضي قدماً في دعم البيشمركة لمواجهة الإرهاب.

هذا ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى بريطانيا على دعمهما لإقليم كوردستان، وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع بريطانيا والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.