أمن

تفجير يستهدف الشرطة الاتحادية خلال تنفيذ "الإرادة الصلبة" في صلاح الدين

التفجير استهدف دورية تابعة للشرطة الاتحادية
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق الأنبار الضلوعية صلاح الدين داعش

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني عراقي اليوم السبت بتعرض قوات الشرطة الاتحادية إلى تفجير بعبوة ناسفة خلال مشاركتها في عملية الإرادة الصلبة العسكرية لتعقب فلول داعش في صلاح الدين.

وأطلقت القوات العراقية في وقت سابق من اليوم ثاني مراحل عملية "الإرادة الصلبة" وتركزت في غرب الأنبار ومنطقة الفرات الأوسط، فيما واصلت قوات الأمن حملات التمشيط في ديالى وصلاح الدين.

وقال المصدر لكوردستان 24، إن التفجير استهدف دورية تابعة للشرطة الاتحادية مما أودى بحياة شرطيين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

ووقع التفجير في منطقة الضلوعية التي تقع على بعد 90 كليومتراً إلى الشمال من بغداد وتقع على الحد الفاصل مع محافظة ديالى.

 

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