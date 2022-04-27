أردوغان يتجه إلى السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

أربيل (كوردستان 24)- يقوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس بزيارة رسمية إلى الرياض، حسبما أعلن مسؤول تركي رفض الكشف عن هويته الثلاثاء لوكالة فرانس برس.

وستكون زيارة إردوغان إلى السعودية أول زيارة له إلى المملكة منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018 داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، ومنذ نقل محكمة تركية لملفّ القضية إلى السعودية في 7 نيسان/أبريل.

وكان إردوغان الذي أجرى سلسلة زيارات رسمية للمسؤولين الإقليميين الرئيسيين في الأشهر الأخيرة، قد أعلن في الثالث من كانون الثاني/يناير عن زيارة وشيكة إلى المملكة. لكن لم يتطرّق إلى ذلك مجددًا مذّاك الحين.

وكانت تركيا قد بدأت محاكمة غيابية في تموز/يوليو 2020 بحقّ 26 سعوديًا يشتبه في تورّطهم بمقتل خاشقجي، إلّا أنها نقلت الملفّ في 7 نيسان/أبريل إلى السعودية، ما أثار استياء المنظّمات الحقوقية.

قُتل الصحافي السعودي الكاتب في صحيفة واشنطن بوست الأميركية جمال خاشقجي عن عمر 59 عامًا في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، وقُطّعت جثّته داخل القنصلية السعودية في اسطنبول حيث أتى ليطلب وثيقة ضرورية لعقد زواجه، بحسب تركيا.