انواء كوردستان: هطول امطار رعدية في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي ان من المتوقع هطول امطار رعدية في بعض مناطق إقليم كوردستان.

وذكرت المديرية في بيان أعلنت فيه توقعاتها لحالة الطقس لمدة 48 ساعة، ان الطقس اليوم الأربعاء سيكون بين غائما مع توقعات هطول امطار رعدية غزيرة، في مناطق متفرقة في فترة بعد الظهر فيما تخف احتمالات تساقط الأمطار خلال فترة الليل.

وتكون سرعة الرياح مابين 5 – 15 كيلو مترا في الساعة.

اما حالة الطقس ليوم غد الخميس، فإن السماء تكون بين غائم جزئيا الى غائم، مع هطول أمطار رعدية في مناطق مختلفة وخصوصا المناطق الجبلية.

أما بالنسبة لطقس الغد، فتتوقع الأرصاد الجوية أن تتغير السماء يوم الخميس بين شبه السحب الكاملة والسحب في بعض الأحيان إلى السحب الكاملة، مع هطول الأمطار في أوقات وأماكن مختلفة، وتمطر في المناطق الجبلية عند الظهر.