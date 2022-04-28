هي الأولى منذ مقتل خاشقجي.. اردوغان في زيارة رسمية إلى الرياض

أربيل (كوردستان 24)- يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس بزيارة رسمية للسعودية، هي الأولى إلى المملكة منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان سيبحث خلال هذه الزيارة علاقات أنقرة مع المملكة وسبل زيادة التعاون معها.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها إلى الرياض منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في العام 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، ومنذ نقل محكمة تركية لملف القضية إلى السعودية في 7 نيسان/أبريل.

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد قتل خاشقجي، واتهم أردوغان "أعلى مستويات" الحكومة السعودية بإصدار الأوامر بقتله.

وكان أردوغان الذي أجرى سلسلة زيارات رسمية للمسؤولين الإقليميين الرئيسيين في الأشهر الأخيرة، قد أعلن في الثالث من كانون الثاني/يناير عن زيارة وشيكة إلى المملكة.

وكانت تركيا قد بدأت محاكمة غيابية في تموز/يوليو 2020 بحق 26 سعوديا يشتبه في تورطهم بمقتل خاشقجي، إلا أنها نقلت الملف في 7 نيسان/أبريل إلى السعودية، ما أثار استياء المنظمات الحقوقية.

قُتل الصحافي السعودي الكاتب في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية جمال خاشقجي عن عمر 59 عاما في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، وقُطعت جثته داخل القنصلية السعودية في إسطنبول حيث أتى ليطلب وثيقة ضرورية لعقد زواجه، بحسب تركيا.