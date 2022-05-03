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بالصور | "جومان فيلاو" المدهشة ترّحب بالسيّاح بحفل كبير

من المتوقع توافد آلاف السائحين من مختلف المناطق العراقية بالإضافة إلى السائحين المحليين.
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بحيرة "جومان فيلاو"
بحيرة "جومان فيلاو"
کوردستان بحيرة جومان فيلاو أربيل سياحة

أربيل (كوردستان 24)- أقامت وزارة السياحة والبلديات اليوم الثلاثاء حفلاً كبيراً في ثاني أيام عيد الفطر المبارك في بحيرة "جومان فيلاو" بمحافظة أربيل في إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة على صفحتها في فيسبوك، إن هذه الخطوة تهدف لإيلاء مزيد من الاهتمام بالمعالم السياحية والترحيب بالسياح الذين يقصدون البحيرة.

وبحسب مديرية السياحة في قضاء جومان فمن المتوقع توافد آلاف السائحين من مختلف المناطق العراقية بالإضافة إلى السائحين المحليين.

وانطلق الحفل بعد ظهر اليوم ويستمر لغاية الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة ولا سيما عروض الطيران والموسيقى والرقص والغناء وغيرها.

وتجتذب بحيرة "جومان فيلاو" أعداداً كبيرة من السياح القادمين من مختلف المدن العراقية فضلاً عن السياحين المحليين والأجانب بسبب مناظرها الخلابة.

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