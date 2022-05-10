الحكومة العراقية تبدي دعمها لمشاريع مواجهة التصحر وترصد مبلغاً لتثبيت الكثبان الرملية

أربيل (كوردستان 24)- أبدت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء دعمها لأي مشروع أو برنامج قادر على مواجهة التصحر في البلاد، وأشارت إلى تخصيص مبلغ من المال لتثبيت مشروع الكثبان الرملية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء العراقي تناول خلاله مجمل الأوضاع العامة في البلاد، حسبما أفاد بيان للحكومة.

وبحسب البيان، فقد استهل مجلس الوزراء جلسته في مناقشة قضية التصحر وتأثير المتغيرات المناخية على العراق. حيث استضاف مجلس الوزراء المكلف بإدارة وزارة البيئة والكادر المتقدم في وزارتي البيئة والزراعة؛ للوقوف على تأثير تغيرات المناخ على البلاد والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة التصحر، وأهمية توفير الغطاء النباتي في بعض المناطق الصحراوية.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التأثيرات المناخية التي بدت واضحةً في البلاد من خلال العواصف الترابية وتأثيراتها الصحية والبيئية والاقتصادية.

وأكد الكاظمي أن الحكومة داعمة لأي مشروع أو برنامج قادر على مواجهة التحديات البيئية، ووجّه عدداً من الوزارات المختصة بعقد اجتماع موسع، لمناقشة قضية التصحر ومعالجتها والخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير خاص عن مرض الحمى النزفية استعرضه الوكيل الفني لوزارة الزراعة، تضمن مجمل الإصابات التي سجلت في بعض المحافظات، والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة.

ووجّه مجلس الوزراء بضرورة مضاعفة الجهود للسيطرة على المرض ومنع انتشاره، مما يتطلب تكثيف حملات التوعية.

وقد أوصى المجلس بتقديم الدعم اللازم لوزارة الزراعة لمواجهة المرض، وتوفير مبيدات الرش والتغطيس لمكافحة حشرة القراد، وتوفير الأدوية اللازمة لمكافحة المرض، وكذلك الدعم اللوجستي للحملات الإرشادية التي تقوم بها وزارة الزراعة.

وقرر مجلس الوزراء استثناء وزارة الزراعة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (أساليب التعاقد في المادة 3 منها)، بما يمكنها من أخذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على مرض الحمى النزفية، وصرف المبالغ المتوفرة لديها، استثناء من منشور وزارة المالية، ولا يتجاوز المتوفرة لديها والبالغة (1459972750) ديناراً، فقط مليار وأربع مئة وتسعة وخمسون مليوناً وتسع مئة واثنان وسبعون ألفاً وسبع مئة وخمسون ديناراً، بحسب ما مثبت في كتاب وزارة الزراعة (12622) في 10 أيار 2022.

وفي سياق الجلسة اطلع الكاظمي على سير تنفيذ الإجراءات الحكومية الخاصة بمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والتخفيف من آثارها على المواطنين.

وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتبذل جهوداً كبيرة للتقليل من انعكاساتها على العراق، وأوضح أنه على الرغم من حجم التحديات الاقتصادية على العالم أجمع، إلا أن الحكومة نجحت في مواجهتها.

وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة؛ لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في توفير المستلزمات الطبية وتأمين اللقاحات.

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، قرر الآتي:

أولاً/ تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (379) لسنة 2021 بحسب ما يأتي:

- تولي وزارة المالية تمويل مبلغ (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار إلى وزارة الزراعة لتنفيذ مشروع تثبيت الكثبان الرملية، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021 المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

- تولي وزارة المالية تمويل مليار دينار إلى وزارة الزراعة/ دائرة الغابات والتصحر لغرض دفع مستحقات المتعاقدين معها بحسب قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).