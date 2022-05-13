خمسة قتلى إثر خلاف قديم حول قطعة أرض في خبات

أربيل (كوردستان 24)- قُتل أربعة أشخاص وأصيب آخر بجروح إثر نزاع مسلح حصل بين شقيقين على قطعة أرض في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل.

وقالت كويستان أحمد قائمقام قضاء خبات لكوردستان 24، إن شجاراً بالأسلحة اندلع بعد مساء اليوم بين شقيقين في قرية كوربن في القضاء، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأضافت "قوات الأمن متواجدة في موقع الحادث، والوضع تحت السيطرة".

وأشارت إلى أن مشكلة الأرض قديمة، إلا أنها تطورت اليوم وتحولت إلى نزاع مسلح.

وهذا ثاني حادث بالأسلحة يشهده إقليم كوردستان خلال يومين بسبب المشاكل حول الأراضي. إذ قُتل شخص وأصيب آخرون بجروح في نزاع بالأسلحة حول أرض في الشارع الستيني بمدينة السليمانية.