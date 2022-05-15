سیاسة

نائب رئيس البرلمان العراقي: وزير النفط يلفق الأكاذيب.. وإجراءات استجوابه اكتملت

"نعرب عن أسفنا لما تبين من وجود ضغط من قبل وزير النفط في الحكومة الاتحادية على شركة نفط الشمال لنشر الادعاءات"
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نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله
نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله
العراق العراق وزير النفط فساد شاخوان عبد الله

أربيل (كوردستان 24)- اتهم نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله اليوم الأحد وزير النفط إحسان عبد الجبار بتلفيق الأكاذيب بهدف إثارة المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، معلناً اكتمال إجراءات استجواب في الجلسات النيابية المقبلة.

وانتقد عبد الله في بيان أصدره مكتبه سياسة وزارة النفط في الحكومة الاتحادية، وقال إن الوزير "يضغط في سبيل خلق المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وتلفيق التهم الباطلة ضد قوات البيشمركة ونشر الأكاذيب من خلال شركة نفط الشمال".

وكانت شركة نفط الشمال قد زعمت يوم أمس سيطرة قوة تابعة لإقليم كوردستان على حقول عديدة في باي حسن وداود كوركه في كركوك.

وأضاف عبد الله في بيانه أن "تلك الأكاذيب والادعاءات نفتها حكومة إقليم كوردستان جملة وتفصيلاً في بيان رسمي"، مشيراً إلى أنه اتصل بالطرفين من القوات الاتحادية وقوات الإقليم "وتبين عدم وجود أي تحرك عسكري في مناطق التماس".

وتابع "نعرب عن أسفنا لما تبين من وجود ضغط من قبل وزير النفط في الحكومة الاتحادية على شركة نفط الشمال لنشر الادعاءات لأهداف سياسية للإبقاء على المناصب وخلط الأوراق لزعزعة الاستقرار في الإقليم والعراق بشكل عام والتغاضي عن ملفات الفساد".

وأوضح نائب رئيس البرلمان أن ذلك يأتي "بعدما علم وزير النفط باستكمال مجلس النواب كافة الإجراءات القانونية والدستورية لاستجوابه في الجلسات القادمة".

واستنكر عبد الله هذه المحاولات "اليائسة" لوزارة النفط وسعيها من أجل إقحام المؤسسات الاتحادية في القضايا والمسائل السياسية وإرباك الأوضاع لخدمة المصالح الفئوية وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية وهذا ماي رفضه كل وطني غيور على بلاده.

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