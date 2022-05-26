سیاسة

رئيس حكومة الإقليم يقبل استقالة "أتروشي" ويكلف وزيرا بحقيبة "الثروات الطبيعية"

author_image سوار أحمد
کوردستان كمال اتروشي مسرور بارزا وزارة الثروا

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على استقالة وزير الثروات الطبيعية كمال أتروشي، بسبب الوضع الصحي الذي يمر به "أتروشي"، فيما كلف وزير الكهرباء كمال محمد صالح، بمنصب وزير الثروات الطبيعية بالوكالة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة الإقليم بأن "السيد وزير الثروات الطبيعية الدكتور كمال أتروشي، مر بوضع صحي غير مستقر في الآونة الأخيرة، وقد قدم على إثر ذلك إجازات عديدة لغرض العلاج، فيما ينوي السفر مرة أخرى إلى الخارج في فترة علاجية تتطلب مزيداً من الوقت، ونتيجة لذلك وبرغبته الشخصية قدم استقالته إلى السيد رئيس الحكومة".

وتابع البيان "وحتى لا يؤثر غياب السيد د. كمال أتروشي على مهام الوزارة، وافق السيد رئيس الحكومة على استقالته، كما قرر أن يستمر في الخدمة بصفة مستشار لرئيس الحكومة لشؤون الطاقة، مع مراعاة قدرته ووضعه الصحي، كذلك تم تكليف وزير الكهرباء السيد كمال محمد صالح بمنصب وزير الثروات الطبيعية بالوكالة".

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