أمن

"برقية سرية" تتحدث عن هجوم محتمل يستهدف المنطقة الخضراء ومطار بغداد

وُجهت البرقية، التي اطلعت عليها كوردستان 24، إلى المقرين المتقدمين لقيادة عمليات بغداد في الكرخ والرصافة
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان العراق قيادة عمليات بغداد سرية وثيقة

أربيل (كوردستان 24)- تداولت وسائل إعلام محلية اليوم السبت برقية قالت إنها صادرة عن قيادة عمليات بغداد وتحدثت فيها عن نية المجاميع "الخارجة عن القانون" استهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بطائرات مسيّرة أو هجمات صاروخية.

ووُجهت البرقية، التي اطلعت عليها كوردستان 24، إلى المقرين المتقدمين لقيادة عمليات بغداد في الكرخ والرصافة، بالإضافة إلى لواء المغاوير.

وأدرجت البرقية في خانة "السرية والفورية"، وجاء فيها "وردت معلومات من أحد مصادرنا تفيد بنية المجاميع الخارجة عن القانون استهداف المنطقة الخضراء أو مطار بغداد الدولي بواسطة إطلاق النيران غير المباشرة أو الطائرات المسيرة هذه الليلة أو يوم غد".

وحملت البرقية تاريخ 27 من الشهر الجاري، مما يعني أن الهجوم قد يقع اليوم، حيث لم تشهد بغداد الليلة الماضية أي هجوم من هذا النوع، كما يقول مسؤولون.

وطلبت البرقية نشر العناصر الأمنية بالزي المدني وتسيير الدوريات في الأماكن التي من المحتمل إطلاق النيران منها، في إشارة إلى احتمالية أن تكون هجمات صاروخية.

وكانت المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي عرضة لهجمات متكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ من جماعات تصفها بغداد بالخارجة عن القانون.

وتزامنت البرقية مع إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، الأمر الذي أدانته الولايات المتحدة والتي لها سفارة كبيرة بالمنطقة الخضراء.

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