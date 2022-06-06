سیاسة

أحمد الزاويتي يباشر مهامه مديراً عاماً لمؤسسة كوردستان 24

تأسست مؤسسة كوردستان 24 في أواخر عام 2015، ولها قناة تلفزيونية فضائية وإذاعة، إلى جانب موقع إلكتروني
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أحمد الزاويتي المدير العام الجديد لمؤسسة كوردستان 24 خلال اجتماعه الأول مع رؤساء أقسام وموظفي المؤسسة
أحمد الزاويتي المدير العام الجديد لمؤسسة كوردستان 24 خلال اجتماعه الأول مع رؤساء أقسام وموظفي المؤسسة
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أربيل (كوردستان 24)- باشر الإعلامي أحمد الزاويتي اليوم الاثنين 6 حزيران يونيو 2022، مهامه مديراً عاماً جديداً لمؤسسة كوردستان 24 للأبحاث والإعلام.

وعقد أحمد الزاويتي اليوم، اجتماعاً مع مديري الأقسام وموظفي المؤسسة الإعلامية، لصياغة إستراتيجية جديدة تهدف لتعزيز أداء مؤسسة كوردستان 24 للمرحلة المقبلة.

وأحمد الزاويتي (56 عاماً) صحفي كوردي بارز عمل لسنوات عديدة في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع محلياً وعالمياً، وكان يشغل منصب مدير مكتب قناة الجزيرة في إقليم كوردستان، قبل أن يتم تعيينه مديراً عاماً لمؤسسة كوردستان 24، ومقرها أربيل.

وتأسست مؤسسة كوردستان 24 في أواخر عام 2015، ولها قناة تلفزيونية فضائية وإذاعة، إلى جانب موقع إلكتروني ينشر تقارير وأخباراً بخمس لغات، ومنها العربية.

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