الفرنسي تشاوميني رسمياً إلى ريال مدريد لعقد يمتد إلى 6 سنوات

أربيل (كوردستان 24)- نادي ريال مدريد الاسباني يعلن تعاقده مع لاعب وسط موناكو الفرنسي الدولي الشاب أوريليان تشواميني بعقد يمتد لـ 6 مواسم.

ونشر بطل إسبانيا وأوروبا لكرة القدم نادي ريال مدريد على موقعه الرسمي بيان بخصوص التعاقد مع اللاعب وكتب "ريال مدريد وموناكو يتفقان على انتقال اللاعب أوريليان تشواميني الذي سيرتبط بالنادي لمدة 6 مواسم مقبلة".

ويتعين على تشواميني البالغ 22 عاماً الخضوع لفحص طبي قبل توقيع العقد وتقديمه ظهر الثلاثاء.

وبات تشواميني "22 عاماً" ثاني لاعب ينضم إلى النادي الملكي بعد المدافع الألماني أنتونيو روديغر القادم من تشلسي الانكليزي.

وفضل اللاعب الفرنسي الانضمام إلى أبطال أوروبا، بدلاً من الانتقال إلى باريس سان جرمان بطل فرنسا والذي أبدى اهتمامه بالتعاقد معه.

وشارك تشواميني أساسياً في المباريات الثلاث الأخيرة لمنتخب فرنسا ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي يحمل لقبها.

وبحسب تقارير صحافية، سيحصل موناكو على مبلغ 80 مليون يورو مقابل هذه الصفقة بالإضافة إلى 20 مليوناً كحوافز، على أن تذهب نسبة 10 في المئة من هذه الصفقة إلى نادي بوردو بحسب العقد الموقع مع موناكو قبل سنتين