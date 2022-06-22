هجوم صاروخي يستهدف "دانا غاز" في حقل للغاز بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر محلية وأمنية اليوم الأربعاء بتعرض شركة دانا غاز العاملة في أحد الحقول الغازية بإقليم كوردستان إلى هجوم صاروخي.

وقال مدير ناحية قادر كرم صديق محمد لكوردستان 24 "تعرضت شركة دانا غاز في حقل خورمور إلى هجوم صاروخي".

ولم يتسن على الفور معرفة طبيعة الهجوم أو نوع الصواريخ.

وذكرت مصادر أمنية أن صاروخين على الأقل استهدفا الشركة.

ولم ترد أنباء عن سقوط إصابات أو أضرار.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الأمن توجهت إلى موقع الحادث للتحقيق.

ويأتي هذا بعدما تعرض قضاء شيخان في محافظة دهوك في وقت متأخر من ليل أمس إلى هجوم بصاروخين قرب بئر للنفط. ولم يسفر الهجوم عن سقوط إصابات.

ويتعرض إقليم كوردستان باستمرار إلى هجمات تشنها جماعات عراقية خارجة عن القانون وتستهدف بنيته التحتية على وجه الخصوص.