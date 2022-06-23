تركيا توقف إيرانيين للاشتباه بتحضيرهم لاستهداف إسرائيليين في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام تركية عن توقيف ثمانية أشخاص من بينهم إيرانيين، الأسبوع الماضي في اسطنبول، للاشتباه بتحضيرهم هجمات ضدّ مواطنين إسرائيليين.

وأشارت وكالة الأنباء التركية "إخلاص" إلى أنّ الأشخاص الثمانية الذين أُلقي القبض عليهم من قبل الشرطة ومنظمة الاستخبارات الوطنية التركية، يعملون لحساب الاستخبارات الإيرانية.

وأضافت الوكالة أنّه تمّ ضبط أسلحة خلال عمليات تفتيش نُفّذت في منطقة بيوغلو في وسط اسطنبول.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الذي يزور تركيا الخميس، دعا في 13 حزيران/يونيو المواطنين الإسرائيليين المقيمين في تركيا، إلى مغادرتها "في أقرب وقت ممكن" خوفاً من هجمات إيرانية.

وفي الأسابيع الماضية، أفادت الصحافة الإسرائيلية نقلاً عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، عن محاولات هجوم ضدّ إسرائيليين في تركيا.

وأحبطت هذه الهجمات عبر التعاون بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية، مع تعزيز البلدين علاقاتهما في الأشهر الأخيرة.

وأشادت إسرائيل وتركيا بنقطة تحوّل في العلاقات بينهما بعد زيارة الرئيس إسحاق هرتسوغ إلى تركيا في آذار/مارس، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ العام 2007.

وقام وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الذي استقبل نظيره الإسرائيلي في أنقرة الخميس، بزيارة نادرة إلى القدس في نهاية ايار/مايو كجزء من هذا التحوّل الدبلوماسي.