هجوم صاروخي آخر يستهدف "دانا غاز" في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر محلية وأمنية اليوم الجمعة، بأن هجوما صاوخيا وقع على مقر شركة دانا غاز الإماراتية في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، وذلك للمرة الثانية خلال يومين.

وسقط الصاروخ داخل حقل خورمور الواقع في بلدة جمجمال دون معرفة حجم الأضرار.

ويمتلك كونسورتيوم اللؤلؤة وشركة "دانا غاز" الإماراتية ووحدتها التابعة نفط الهلال، حقوق استغلال حقلي خورمور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في كوردستان.

وقال مراسل كوردستان 24، إنه تم أُطقلاق صافرات الإنذار وتصاعد دخان أسود داخل الحقل.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الأمن توجهت إلى موقع الحادث للتحقيق.

وتعرض حقل خورمور لهجوم مماثل يوم الأربعاء الماضي، ولم يسفر عن وقوع خسائر واصابات.

ولم تُعرف بعض الجماعة المسؤولة عن الهجوم وسبق أن أعلنت ميليشيات عراقية مسؤوليتها عن هجمات مماثلة.

ويتعرض إقليم كوردستان باستمرار إلى هجمات يقول مسؤولون إن جماعات عراقية خارجة عن القانون تشنها لتستهدف بنيته التحتية.