كوردستان تدين استهداف "خورمور" وتدفع بتعزيزات وبرهم صالح يدخل على الخط

أربيل (كوردستان 24)- أدان إقليم كوردستان اليوم السبت الهجمات الصاروخية التي استهدفت حقل خورمور الغازي الذي تديره شركة دانة غاز الإماراتية في محافظة السليمانية.

وتعرض الحقل في وقت سابق من اليوم إلى هجوم بصاروخ كاتيوشا وذلك للمرة الثالثة في غضون أربعة أيام دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن تلك الهجمات، إلا أن مجاميع عراقية خارجة عن القانون سبق أن تبنت هجمات مماثلة من قبل.

وندد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كوردستان سفين دزيي بـ"الهجوم الإرهابي" على الحقل.

I strongly condemn the terrorist attack on Khor Mor gas field in Chamchamal district. Federal Gov must take immediate action to prevent further attacks & hold those responsible accountable. KRG will take all measures to safeguard the wellbeing of field workers & local population.