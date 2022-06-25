كوردستان تدين استهداف "خورمور" وتدفع بتعزيزات وبرهم صالح يدخل على الخط

أربيل (كوردستان 24)- أدان إقليم كوردستان اليوم السبت الهجمات الصاروخية التي استهدفت حقل خورمور الغازي الذي تديره شركة دانة غاز الإماراتية في محافظة السليمانية.

وتعرض الحقل في وقت سابق من اليوم إلى هجوم بصاروخ كاتيوشا وذلك للمرة الثالثة في غضون أربعة أيام دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن تلك الهجمات، إلا أن مجاميع عراقية خارجة عن القانون سبق أن تبنت هجمات مماثلة من قبل.

وندد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كوردستان سفين دزيي بـ"الهجوم الإرهابي" على الحقل.

I strongly condemn the terrorist attack on Khor Mor gas field in Chamchamal district. Federal Gov must take immediate action to prevent further attacks & hold those responsible accountable. KRG will take all measures to safeguard the wellbeing of field workers & local population. — Safeen Dizayee (@SafeenDizayee) June 25, 2022

وكتب دزيي في حسابه على تويتر "يجب على الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية الموظفين والمواطنين.

تعزيزات عسكرية

في غضون ذلك، دفعت مديرية مكافحة الإرهاب في السليمانية بتعزيزات كبيرة من قوات الكوماندوز إلى الحقل الذي يعتبر الأكبر على مستوى إقليم كوردستان والعراق.

وعلمت كوردستان 24 من مصادرها أن تعزيزات كبيرة من قوات مكافحة الإرهاب توجهت من مدينة السليمانية إلى الحقل الذي يقع في محيط قضاء جمجمال إلى الغرب من السليمانية.

وبحسب مديرية مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية فإن الحقل الغازي تعرض إلى هجمات بستة صواريخ في غضون أربعة أيام.

"محاولات إجرامية"

إلى ذلك قال الرئيس العراقي برهم صالح إن الاعتداءات التي طالت خورمور هي "استهداف لاستقرار البلد وضرب للاقتصاد الوطني".

الاعتداءات التي طالت حقول النفط والغاز في كورمور وغيرها من المناطق هو استهداف لاستقرار البلد وضرب للاقتصاد الوطني. لا خيار لنا الا ان نقف بحزم ضد هذه المحاولات الاجرامية الآثمة، وعلى جميع القوى الوطنية التكاتف لدعم الأجهزة الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة وسيادة القانون. — Barham Salih (@BarhamSalih) June 25, 2022

واضاف صالح "لا خيار لنا إلا أن نقف بحزم ضد هذه المحاولات الإجرامية الآثمة".

ودعا صالح "جميع القوى الوطنية التكاتف لدعم الأجهزة الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة وسيادة القانون".

ذكرت وزارة الثروات الطبيعية في وقت سابق أنها شكّلت غرفة عمليات مشتركة مع شركة دانة غاز الإماراتية للوقوف على الهجمات المتكررة.

"قوى ميليشاوية"

قال عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري إن "القوى الميليشياوية" لا تميز في استهدافها بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني أو الاتحاد الوطني.

مرة اخرى تستهدف القوى المليشياوية في بغداد مجمع كورمور للغاز والنفط في قادر كرم -جمجمال في السليمانية مما يؤكد بانهم لا يميزون في استهدافهم للحزب الديمقراطي او الاتحاد الوطني في الاقليم فهدفهم استهداف امن و اقتصاد اقليم كردستان و تركيعه لسلطانهم. و الكتابه على الجدران يا سادة!! — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) June 25, 2022

وتابع زيباري "هدفهم استهداف أمن واقتصاد إقليم كوردستان وتركيعه لسلطانهم".

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني للصحفيين إن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها لمعرفة المنفذين ومن أين يطلقون صواريخهم.