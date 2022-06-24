زيباري يتهم "القوى الميليشياوية" في بغداد بمحاولة تركيع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اتهم عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري اليوم الجمعة "القوى الميليشياوية" بمحاولة تركيع إقليم كوردستان.

وجاء ذلك في معرض تعليقه على القصف الصاروخي الذي استهدف حقل خورمور حيث مقر شركة دانا غاز الإماراتية في محافظة السليمانية.

والهجوم الذي استهدف منشأة تابعة لشركة دانا غاز هو الثاني خلال هذا الأسبوع، إذ تعرض محيط الشركة- حيث حقل خورمور- إلى هجوم مماثل قبل يومين.

وسبق ذلك هجمات متكررة طالت بئراً نفطية في بلدة خبات إلى الغرب من أربيل. ولم تسفر تلك الاعتداءات عن سقوط ضحايا أو أضرار.

كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجومين، غير أن إقليم كوردستان كثيراً ما يلقي باللائمة على جماعات عراقية "خارجة عن القانون".

وكتب زيباري في حسابه على تويتر قائلاً إن تلك الهجمات تظهر أن "القوى الميليشياوية في بغداد لا تفرق بين المحافظتين" في إشارة إلى أربيل والسليمانية.

عمليات القصف الصاروخي لمنشأت نفطية و غازية في الاقليم من اربيل و ناحية خبات لشركة كار سابقا والى قصف مجمع كورمور للنفط والغاز في قادر كرم في محافظة السليمانية يؤكد حقيقة بسيطة بان القوى المليشاياوية في بغداد لا تفرق بين المحافظتين وهدفها الاسمى تركيع اقليم كردستان لسلطانها . — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) June 24, 2022

وقال زيباري إن هدف تلك المجاميع "تركيع" إقليم كوردستان لسلطانها.

وسبق أن قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إن الجماعات الخارجة عن القانون تستهدف البنية التحتية الاقتصادية للإقليم.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وزارة الثروات الطبيعية أنها شكّلت غرفة عمليات مشتركة مع شركة دانا غاز الإماراتية بعد الهجومين اللذين نفذا بصاروخي كاتيوشا.

ولم تتأثر العمليات في حقول إقليم كوردستان على الرغم من تلك الهجمات.