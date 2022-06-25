أمن

ثالث هجوم صاروخي يستهدف "دانة غاز" الإماراتية في حقل خورمور

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجمات الثلاث
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يعتبر "خورمور" أكبر حقل للغاز في إقليم كوردستان - صورة أرشيفية
يعتبر "خورمور" أكبر حقل للغاز في إقليم كوردستان - صورة أرشيفية
کوردستان حقل خورمور غاز جمجمال دانة دانة غاز

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مسؤول محلي اليوم السبت بتعرض حقل غاز خورمور إلى قصف بصاروخ كاتيوشا هو الثاني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويعد هجوم اليوم الثالث من نوعه الذي يستهدف الحقل حيث مقر شركة دانة غاز الإماراتية. وتعرض الحقل إلى أول هجوم يوم الأربعاء المقبل دون أن يوقع خسائر بشرية أو أضرار.

ويقع الحقل ضمن ناحية "قادر كرم" التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية. ولم يؤثر الهجومان السابقان على العمليات في الحقل الغازي.

وقال صديق محمد مدير ناحية قادر كرم لكوردستان 24، إن الصاروخ سقط إلى الشرق من الحقل على بعد 500 متر دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجمات الثلاث، غير أن إقليم كوردستان كثيراً ما يلقي باللائمة على جماعات عراقية "خارجة عن القانون".

وسبق أن اتهم عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري "القوى الميليشياوية" بمحاولة تركيع إقليم كوردستان من خلال شن هجمات صاروخية على البنية التحتية في أربيل والسليمانية على السواء.

وقبل الهجوم بساعات، قال نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني للصحفيين إن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها لمعرفة المنفذين ومن أين يطلقون صواريخهم.

ذكرت وزارة الثروات الطبيعية في وقت سابق أنها شكّلت غرفة عمليات مشتركة مع شركة دانة غاز الإماراتية للوقوف على الهجمات المتكررة.

ولم تتأثر العمليات في حقول إقليم كوردستان على الرغم من تلك الهجمات.

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