اقتصاد

كوردستان تشكّل غرفة عمليات مع دانة غاز بعد هجومي "خورمور"

سبب انفجار الصاروخ في اندلاع حريق في الحرائش
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ارتفاع سحابة من الدخان قرب الحقل - صورة: كوردستان 24
ارتفاع سحابة من الدخان قرب الحقل - صورة: كوردستان 24
کوردستان وزارة الثروات الطبيعية إقليم كوردستان خورمور

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان اليوم الجمعة أنها شكّلت غرفة عمليات مشتركة مع شركة دانة غاز الإماراتية بعد هجوم بصاروخ كاتيوشا استهدف مقر إقامة الموظفين في الشركة بمحافظة السليمانية.

وهذا ثاني هجوم يستهدف منشأة تابعة لشركة دانة غاز هذا الأسبوع، إذ تعرض محيط الشركة- حيث حقل خورمور- إلى هجوم مماثل يوم الأربعاء.

وذكرت مصادر أمنية لكوردستان 24، أن الصاروخ، الذي أُطلق اليوم من "جهة مجهولة"، سقط داخل الحقل دون أن يوقع أي خسائر بشرية أو أضرار.

وتسبب انفجار الصاروخ في اندلاع حريق في الحرائش، وسرعان ما تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه، حسبما أفاد مراسل كوردستان 24.

وأظهرت لقطات بثتها كوردستان 24 على الهواء عموداً من الدخان يتصاعد قرب الحقل الأكبر في كوردستان، كما أُطلقت صفارات الإنذار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن أي من الهجومين، غير أن إقليم كوردستان كثيراً ما ينحي باللائمة على جماعات عراقية خارجة عن القانون.

لم يسفر الهجوم عن سقوط خسائر في الأرواح - صورة: كوردستان 24

وقال متحدث باسم وزارة الثروات الطبيعية في حديث لكوردستان 24، إن عمليات الإنتاج داخل الحقل لم تتأثر بهجوم اليوم ولا هجوم الأربعاء.

وتابع "الإنتاج لا يزال مستمراً".

وأضاف المتحدث أن الوزارة وشركة دانة غاز شكلتا غرفة عمليات مشتركة إثر الهجومين اللذين لم يسفرا عن سقوط إصابات أو أضرار مادية.

ويمتلك كونسورتيوم اللؤلؤة وشركة "دانة غاز" الإماراتية ووحدتها التابعة نفط الهلال، حقوق استغلال حقلي خورمور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في كوردستان.

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