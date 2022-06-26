سیاسة

كوردستان تستعيد رفات ثلاثة مهاجرين قضوا غرقا في اليونان

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- أعلن ممثل منظمة "لوتكه" في اليونان، حسين حمة صالح اليوم الأحد 26 حزيران 2022، أن إقليم كوردستان، يعتزم إعادة جثث ثلاثة مهاجرين كورد قضوا غرقاً في اليونان.

وقال حمة صالح، انه ستتم إعادة الجثث في يوم 2 تموز يوليو 2022، في الساعة 4:05 مساء، ستتم إعادة جثث ثلاثة مهاجرين كورد إلى إقليم كوردستان، عبر مطار أربيل الدولي، بينهم طفلان اثنان.

والمهاجرون الثلاثة الغرقى من مواليد محافظة السليمانية، يبلغ أحدهم 33 عاما، والاثنان الآخران يبلغ أحدهما 9 أعوام، والآخر 6 أعوام، بحسب وثائقهم الرسمية.

وكانت الشرطة اليونانية عثرت على جثث المهاجرين الكورد الثلاثة، في أوقات مختلفة، وذلك بعد أكثر من خمسة اشهر من غرق يخت للمهاجرين بالقرب من جزيرة سانتورين اليونانية.‏

 

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