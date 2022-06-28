مسرور بارزاني معلقا على "الفاجعة": يجب اتخاذ كافة التدابير للقضاء على الأسلحة غير المرخصة

أربيل (كوردستان 24)- شدّد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة وجود الأسلحة غير المرخصة في الإقليم، وذلك في تعليق له حول حادثة مقتل أستاذين جامعيين في أربيل.

وقال مسرور بارزاني في بيان:

أحزننا بشدة استشهاد كل من الدكتور كاوان إسماعيل والدكتور إدريس حمه خان.

إن فقدان هذين الأستاذين الجليلين يمثل فاجعة مأساوية. وإذ نتقدم بأصدق التعازي والمواساة لذويهما وعائلتيهما وأنفسنا، فإننا نشاطر أحزانهم ونسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

لقد تمكنت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في فترة قصيرة من القبض على المجرم وإحالته إلى القانون لينال جزاءه العادل.

يجب على وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء الأسلحة غير المرخصة والتصدي للمجرمين والمخربين مهما كان شأنهم ومستوياتهم.