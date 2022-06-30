سیاسة

الرئيس بارزاني يؤكد على ضرورة التزام الأحزاب السياسية العراقية بالمبادئ الثلاثة

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني السفير البريطاني اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اكد الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس (30 حزيران 2022)، على ضرورة الأحزاب السياسية العراقية، بمبادئ الشراكة والتوازن والتوافق.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني، للسفير البريطاني في العراق، مارك برايسن ريتشاردسن، والوفد المرافق له.

وفي اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني في أربيل ديفيد هانت، تم بحث آخر التغيرات والتطورات في الوضع السياسي في العراق ومعوقات العملية السياسية في العراق وخطوات تشكيل حكومة العراق المستقبلية.

وشدد الرئيس بارزاني خلال اللقاء على ضرورة التزام الأحزاب السياسية العراقية بمبادئ الشراكة والتوازن والتوافق.

واكد الرئيس بارزاني إلى أنه على الحكومة العراقية احترام حقوق شعب كوردستان المستحقات المالية لإقليم كوردستان، وأن على الجميع احترام الدستور وكيان إقليم كوردستان.

 

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