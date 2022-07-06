سیاسة

مسرور بارزاني للزهاوي: نتطلع لتعزيز الصداقة بين الإقليم والمملكة المتحدة

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني ناظم الزهاوي المملكة المتحدة اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء، انه يتطلع لتعزيز الصداقة بين الإقليم والمملكة المتحدة.

وجاءت تصريحات مسرور بارزاني، في رسالة تهنئة لناظم الزهاوي، بمناسبة تعيينه وزيرا للمالية، في الحكومة البريطانية.

ونشر رئيس حكومة الإقليم على موقع "تويتر"، "تهانينا كاك ناظم الزهاوي لتعيينك وزيرا للمالية، نتطلع لمواصلة العمل معا، لتعزيز الصداقة القوية بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة".

واعلنت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء، تعيين الكوردي العراقي ناظم الزهاوي، وزيرا للمالية، بعد أن كان يشغل منصب وزير التعليم سابقا.

والزهاوي المولود في بغداد، من أصول كوردية عراقية، جاء إلى بريطانيا عندما كان طفلا، وشغل العديد من المناصب.

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