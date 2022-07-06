مع قرب عيد الأضحى.. الزراعة تتخذ إجراءات لتجنب الإصابة بالحمى النزفية

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الزراعة لإتحادية يوم الاربعاء، اتخاذ اجراءات وقائية لتجنب الاصابات بالحمى النزفية مع قرب عيد الاضحى وموسم الاضاحي.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الوزاراة، ومن خلال دائرة البيطرة احدى تشكيلاتها، اتخذت اجراءات وقائية مشددة وذلك لقرب حلول عيد الاضحى المبارك و موسم الاضاحي بهدف حماية المواطنين من الاصابات بمرض الحمى النزفية والحد من انتشارها".

وأكد النايف، ان "الاجراءات تضمنت منع ذبح الحيوانات الحية الا في اماكن خاصة ومرخصة تحدد مسبقا وتكون نظيفة وترش هذه الاماكن والحيوانات بمبيد مضاد للطفيليات (مادة الدلتا مثرين) قبل الذبح بمدة 14 يوماً على الاقل، وسيتم التحقق من تنفيذه، والتزود بشهادة صحية بيطرية تؤيد ذلك".

واشار الى ان "الاجراءات الاخرى التي ستنفذ استعداد الموسم الاضاحي هو منع حركة الحيوانات داخل او خارج المحافظة الا اذا كانت تحمل شهادة صحية بيطرية تؤكد على رشها بمادة الدلتا مثرين وللفترة المحددة"، مؤكدا "تشكيل فرق بيطرية تتواجد في اماكن بيع الحيوانات الحية و المحددة من قبل المحافظات والواجب توفر الشروط الصحية فيها لغرض تدقيق الشهادات الحية للحيوانات".

ودعا، "المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية وشراء اللحوم من اماكن القصابة المرخصة رسميا، فضلا عن المربين كافة واصحاب بيع الحيوانات الى التعاون مع الفرق البيطرية وتنفيذ هذه الاجراءات لغرض حماية انفسهم وحماية حيواناتهم من خطر الاصابة بمرض الحمى النزفية".