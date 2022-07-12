"الشعوب الديمقراطي": لا صلة لنا بحزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سانجار، ان حزب الشعوب الديمقراطي، ليست لديه أي صلة بحزب العمال الكوردستاني المصنف كتنظيم إرهابي لدى أنقرة.

واكد مدحت سانجار في مقابلة مع قناة "كيه آر تي" التلفزيونية التركية، ان كافة قرارات حزبه، يتم إتخاذها من مجلس قيادة الحزب، مشيرا الى ان "حزب الشعوب الديمقراطي، يعمل في إطار الدستور والقوانين التركية وليس لديه نية أو محاولة لتقسيم البلاد".‏

‏واضاف سانجار: "لدينا 8 إلى 10 مليون ناخب، لا أحد منهم مع تقسيم تركيا، إنهم يسعون جاهدين من أجل إيجاد حل ديمقراطي والحفاظ على وحدة الأراضي التركية".

‏وأكد الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، أنه لا علاقة لهم بحزب العمال الكوردستاني أوأي تنظيم آخر.

وتابع "نحن من نتخذ قراراتنا، واجتماعات حزبنا تدوم أحيانا لسبع ساعات".

واعتقلت السلطات الأمنية التركية خلال السنوات الماضية، آلاف الأعضاء والقياديين من حزب الشعوب الديمقراطي، ومن بينهم رئيس الحزب صلاح دميرتاش، وذلك بتهمة التواطؤ مع حزب العمال الكوردستاني.