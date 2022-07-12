صحة وبیئة

موجة حر جديدة تضرب كوردستان ابتداءً من يوم غد

في مثل هذه الأجواء، عادة ما يُنصح المواطنون بعدم الخروج من منازلهم إلّا في الحالات الضرورية
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رجل يقفز للغوص في نهر الزاب الكبير غرب محافظة أربيل في إقليم كوردستان (تصوير: إبراهيم خليل شواني)
رجل يقفز للغوص في نهر الزاب الكبير غرب محافظة أربيل في إقليم كوردستان (تصوير: إبراهيم خليل شواني)
کوردستان إقليم كوردستان موجة حر

أربيل (كوردستان 24)- توقعت مديرية الأنواء الجوية اليوم الثلاثاء أن تشهد مناطق كوردستان موجة حر ابتداءً من يوم غد، وتستمر خمسة أيام.

وقالت المديرية على صفحتها في فيسبوك، إن موجة الحر ناتجة عن منخفض جوي موسمي حار يتجه نحو المنطقة اعتباراً من يوم غد ولغاية الأحد المقبل.

وتوقعت المديرية أن تبلغ درجات الحرارة 45-47 مئوية في مركز محافظة أربيل، فيما ستبلغ في السليمانية 42-45 مئوية، بينما ستكون في دهوك 42-44 مئوية.

أما في كركوك، فستبلغ درجات الحرارة 46-48 مئوية، وفي حلبجة 46-48 درجة، وفي إدارة كرميان 46-48 مئوية، وفي سوران 44-46 درجة.

وفي مثل هذه الأجواء، عادة ما يُنصح المواطنون بعدم الخروج من منازلهم إلّا في الحالات الضرورية والاستفادة من أجهزة التبريد المختلفة في مواجهة موجة الحر، إلى جانب توفير أماكن تتمتع بأجواء باردة للمصابين بأمراض مزمنة والأطفال والمسنين.

كما يتعين على العمال الذين يمارسون أعمالهم في الخارج أن يقوا أنفسهم من أشعة الشمس وأخذ قسط من الراحة بين فترة وأخرى وشرب المزيد من السوائل.

وتعرض إقليم كوردستان، كما هو الحال بالنسبة لباقي المناطق العراقية، إلى أكثر من موجة حر وعواصف رملية طيلة الأشهر القليلة الماضية.

وشاعت العواصف الرملية في العراق في الآونة الأخيرة، وهو ما يعزوه الخبراء إلى سوء إدارة المياه والجفاف والإهمال الحكومي.

وسبق أن تنبأ برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة بأن يشهد العراق 300 عاصفة ترابية في السنة بحلول عام 2026، وهو ما أكده الخبراء أيضاً.

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