سیاسة

الكاظمي: العراق سيكون محطة عبور للطاقة

العراق بأمس الحاجة إلى الطاقة الكهربائية
author_image مظفر مزوري
مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي
العراق العراق الكاظمي قمة جدة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لوكالة الانباء العراقية اليوم السبت 16 تموز 2022 على هامش قمة جدة للامن والتنمية " احتياجات العراق أصبحت تستحق الاهتمام ".

وأشار الى أن " قمة جدة عبارة عن تفاهمات مشتركة "، وأن العراق يعد رقماً مهماً في المنطقة ولاعب أساسي".

وأضاف الكاظمي أن " العراق تم تغييب دوره بسبب السياسات الغير حكيمة، وأن العراق يحاول استعادة دوره، ونحتاج الى بنية تحتية في البلاد ".

وأكد رئيس الحكومة " أن العراق بأمس الحاجة الى الطاقة الكهربائية، وانه سيكون محطة عبور للطاقة".

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