الكاظمي: العراق سيكون محطة عبور للطاقة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لوكالة الانباء العراقية اليوم السبت 16 تموز 2022 على هامش قمة جدة للامن والتنمية " احتياجات العراق أصبحت تستحق الاهتمام ".

وأشار الى أن " قمة جدة عبارة عن تفاهمات مشتركة "، وأن العراق يعد رقماً مهماً في المنطقة ولاعب أساسي".

وأضاف الكاظمي أن " العراق تم تغييب دوره بسبب السياسات الغير حكيمة، وأن العراق يحاول استعادة دوره، ونحتاج الى بنية تحتية في البلاد ".

وأكد رئيس الحكومة " أن العراق بأمس الحاجة الى الطاقة الكهربائية، وانه سيكون محطة عبور للطاقة".