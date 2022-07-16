سیاسة

البرلمان العراقي يدعو رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماع في يوم الاثنين

من المرجح أن يبحث رؤساء الكتل السياسية الأزمة السياسية التي تواجه البلاد
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البرلمان العراقي - صورة أرشيفية
البرلمان العراقي - صورة أرشيفية
العراق البرلمان العراقي انتخاب رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- دعت رئاسة البرلمان العراقي اليوم السبت رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماع يوم الاثنين المقبل، بحسب بيان رسمي.

جاء ذلك في بيان رسمي دون أن يتضمن مزيداً من التفاصيل، لكنه يأتي في وقت دعا فيه الإطار التنسيقي الشيعي إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يبحث رؤساء الكتل السياسية الأزمة السياسية التي تواجه البلاد إثر إخفاق الكتل الفائزة في الانتخابات في تشكيل الحكومة الجديدة منذ انتخابات تشرين الأول أكتوبر.

كان دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد رؤساء القوى السياسية والكتل النيابية إلى تحمُّل المسؤولية وحسم الحوارات؛ للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية.

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