اقتصاد

كوردستان تعلن حجم صادراتها النفطية وإيراداتها للربع الأول من العام الجاري

شركة ديلويت دققت البيانات التي أصدرتها حكومة إقليم كوردستان بشأن صادرات النفط واستهلاكه ونفقاته وإيراداته
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان ديلويت صادرات نفط كوردستان إقليم كوردستان خام كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة (ديلويت) العالمية اليوم الاثنين عن تقريرها حول تدقيق كميات بيع وإيرادات نفط إقليم كوردستان للربع الأول من العام الجاري.

وبحسب البيانات التي أوردتها ديلويت فقد بلغ إجمالي صادرات النفط الخام 36 مليوناً و453 ألفاً و590 برميلاً للفترة من 1 كانون الثاني يناير لغاية 30 آذار مارس من العام الجاري.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان إن التقرير يأتي "في إطار عملية التدقيق المستقل لقطاع النفط والغاز، وكجزء من مبادرة الشفافية المدرجة ضمن برنامج العمل الحكومي".

وأضافت أن شركة ديلويت دققت البيانات التي أصدرتها حكومة إقليم كوردستان بشأن صادرات النفط واستهلاكه ونفقاته وإيراداته.

واشتملت البيانات على النحو الآتي:

..
..
..
..
..
موضوعات ذات صلة
کوردستان

المحكمة الاتحادية ترفض دعوى قضائية بشأن السلفة المخصصة لإقليم كوردستان
  9 دقائق
العراق

فؤاد حسين وبافل طالباني يبحثان مسار "السباق الرئاسي".. واجتماع ثانٍ مرتقب للكتل النيابية
  1 ساعة
العراق

الصدر يتهم المالكي بالسعي لقتله ويطالبه باعتزال السياسة وتسليم نفسه للقضاء
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف