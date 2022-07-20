الكاظمي مندداً بالقصف التركي: العراق يحتفظ بحقه في الرد على هذه الاعتداءات

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء إن بلاده تحتفظ بحقها في الرد على الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية.

وقضى في القصف، الذي استهدف منتجع برخ السياحي، ما لا يقل عن تسعة أشخاص هم لأربع فتيات وأربعة شباب وطفل، فيما أصيب نحو 26 آخرين بجروح بعضها حرجة.

وقال الكاظمي في بيان "ارتكبت القوات التركية مجدداً انتهاكاً صريحاً وسافراً للسيادة العراقية وحياة المواطنين العراقيين وأمنهم باستهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك في إقليم كوردستان العراق اليوم الأربعاء بقصف مدفعي مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين العزل وأغلبهم من النساء والأطفال".

وأضاف أن "هذا الاعتداء الغاشم يثبت أن الجانب التركي لم يعر الانتباه لمطالبات العراق المستمرة بإيقاف الانتهاكات العسكرية ضد الأراضي العراقية وأرواح العراقيين".

وتابع "إن العراق إذ يقدر ويلتزم بمبادئ حسن الجوار ويرفض رفضاً قاطعاً استخدام أراضيه من قبل أي جهة للاعتداء على جيرانه، فإنه يرفض في المقابل استخدام المسوّغات الأمنية لتهديد حياة المواطنين العراقيين والاعتداء على أراضي العراق، بما يعد تنصلاً من مبادئ حسن الجوار والعلاقات والتعاون المشترك".

وأشار إلى أن "العراق يحتفظ بحقه الكامل بالرد على هذه الاعتداءات، وسيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه، وتحميل الطرف المعتدي كل تبعات التصعيد المستمر".