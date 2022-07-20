سیاسة

العبادي: القصف التركي على دهوك جريمة مدانة

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حيدر العبادي
حيدر العبادي
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أربيل (كوردستان 24)- أدان ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي اليوم الأربعاء القصف التركي على منتجع سياحي في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال ائتلاف النصر في بيان إنه "يدين القصف التركي على مصيف بمدينة دهوك، والذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين".

وأضاف أن القصف "جريمة وعدوان على شعبنا"، محملاً الحكومة التركية "كامل المسؤولية القانونية وفقاً للقوانين والأعراف الدولية".

ودعا ائتلاف النصر الحكومة العراقية لـ"تقديم شكوى رسمية وطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته قبال الانتهاكات التركية المستمرة بحق السيادة والشعب العراقي".

كما طالب الحكومة والقوى السياسية والمجتمعية بـ"موقف وطني موحد وقوي للرد على الانتهاكات التركية".

 

 

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