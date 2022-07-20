سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يدين بشدة "جريمة القصف" على منتجع سياحي في زاخو

"نتقدم بتعازينا العميقة لعوائل وذوي الضحايا ونشاركهم آلامهم وأحزانهم،"
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رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان نيجيرفان بارزاني تركيا قصف زاخو

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء جريمة القصف الذي استهدف منتجعاً سياحياً في زاخو.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان "ندين بشدة جريمة القصف التي طالت اليوم قضاء زاخو والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا من المدنيين والسياح من مختلف مناطق العراق، وجرح عدد آخر منهم".

وأضاف أن "تكرار عمليات القصف واستمرار المعارك والصدامات بين الجيش التركي ومسلحي (بي كي كي) في المناطق الحدودية مرفوضان تماماً وغير مقبولين ويزعزعان أمن واستقرار إقليم كوردستان والحدود الدولية للعراق، وقد أديا إلى إخلاء المئات من قرى وأرياف المنطقة".

وتابع رئيس الإقليم قائلاً "نتقدم بتعازينا العميقة لعوائل وذوي الضحايا ونشاركهم آلامهم وأحزانهم، ونرجو الشفاء العاجل للجرحى. وتقدم مستشفيات إقليم كوردستان والأجهزة والجهات المعنية فيه كل المساعدة والخدمات اللازمة للجرحى والمصابين".

واختتم نيجيرفان بارزاني بيانه بالقول "على الجيش التركي ومسلحي (بي كي كي) إيقاف معاركهم وصداماتهم وأن لا يتسببوا في المزيد من القتل والدمار في المناطق الحدودية ويكفوا شرور الحرب والعدوان عن أهالي إقليم كوردستان. وعلى الحكومة الاتحادية العراقية اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار هذه الجرائم ومنع تهديد أمن الدول المجاورة انطلاقاً من الأراضي العراقية".

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