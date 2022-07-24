ریاضة

احتجاجا على قصف "زاخو".. "الأولمبية العراقية" تنسحب من دورة ألعاب تُقام في تركيا

قرار اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية جاء منسجماً مع منظومة الدولة العراقية بمفصليها النيابي والحكومي
author_image مظفر مزوري
العراق اللجنة الاولمبية العراقية قصف زاخو الحكومة العراقية مجلس النواب

أربيل (كوردستان 24)- قررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية اليوم الاحد، الانسحاب من منافسات دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة والتي من المقرر انطلاقها في تركيا، وذلك على خلفية قصف منتجع في زاخو أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين العراقيين.

وأصدر المكتب التنفيذي بياناً رسمياً جاء فيه " إحتجاجاً على الدماء العراقية البريئة التي أريقت بمدينة زاخو، وإنسجاماً مع الموقف الشعبي العراقي وتوصيات مجلس النواب العراقي بجلسته الطارئة الأخيرة، والموقف الحكومي المتمثل ببيان وزارة الخارجية، قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، في إجتماعه الطارئ صباح اليوم، الانسحاب من دورة ألعاب التضامن الاسلامي الخامسة والتي من المقرر إنطلاقها بمدينة قونيا التركية في التاسع من شهر آب المقبل".

وأضاف البيان " إن قرار اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية جاء منسجماً مع منظومة الدولة العراقية بمفصليها النيابي والحكومي، مثلما هي جزء من تطلّعات ومطالب الشعب العراقي قبل كل شيء".

وفي يوم الأربعاء 20/7/2022 قصفت المدفعية التركية منتجعاً سياحياً في قرية برخ بناحية دركار التابعة لمدينة زاخو، حيث استشهد 9 مدنيين من السياح وجرح أكثر من 20 اخرين.

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