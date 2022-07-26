سیاسة

منتجع سوتشي يحتضن اجتماعاً بين بوتين وأردوغان الشهر المقبل

لأردوغان دور فعال في المساعدة في تأمين الاتفاقية التي وقعتها روسيا وأوكرانيا في إسطنبول الأسبوع الماضي
author_image Kurdistan24 اربیل
أردوغان وبوتين في لقاء سابق - صورة أرشيفية
أردوغان وبوتين في لقاء سابق - صورة أرشيفية
العالم تركيا روسيا أردوغان بوتين

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود الشهر المقبل.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله إن الاجتماع سيعقد في الخامس من آب أغسطس وسيبحثان فيه المشاكل الإقليمية والعلاقات الثنائية.

ولأردوغان دور فعال في المساعدة في تأمين الاتفاقية التي وقعتها روسيا وأوكرانيا في إسطنبول الأسبوع الماضي للسماح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

ووقعت روسيا وأوكرانيا قبل أربعة أيام اتفاقاً مع تركيا والأمم المتحدة بشأن نقل الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.

وسيتم تأمين ممرات آمنة لمرور السفن التجارية في البحر الأسود بموجب الاتفاق الذي بدأ التفاوض بشأنه مع كييف وموسكو منذ نيسان أبريل بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة.

ويمثل الاتفاق خطوة من شأنها أن تبعث ارتياحاً لدى المجتمع الدولي خصوصاً أن الطرفين المتحاربين يمثلان وحدهما 30 في المئة من تجارة القمح العالمية.

موضوعات ذات صلة
العراق

الحكومة العراقية تتخذ قرارات تشمل درجات وظيفية ودوراً للفقراء
  25 دقائق
کوردستان

تربية كوردستان تحدد موعد إعلان نتائج الامتحانات العامة وتلغي "عطلة السبت"
  37 دقائق
الشرق الاوسط

ولي العهد السعودي يغادر إلى اليونان وفرنسا في زيارة رسمية
  52 دقائق
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف