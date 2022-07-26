منتجع سوتشي يحتضن اجتماعاً بين بوتين وأردوغان الشهر المقبل

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود الشهر المقبل.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله إن الاجتماع سيعقد في الخامس من آب أغسطس وسيبحثان فيه المشاكل الإقليمية والعلاقات الثنائية.

ولأردوغان دور فعال في المساعدة في تأمين الاتفاقية التي وقعتها روسيا وأوكرانيا في إسطنبول الأسبوع الماضي للسماح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

ووقعت روسيا وأوكرانيا قبل أربعة أيام اتفاقاً مع تركيا والأمم المتحدة بشأن نقل الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.

وسيتم تأمين ممرات آمنة لمرور السفن التجارية في البحر الأسود بموجب الاتفاق الذي بدأ التفاوض بشأنه مع كييف وموسكو منذ نيسان أبريل بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة.

ويمثل الاتفاق خطوة من شأنها أن تبعث ارتياحاً لدى المجتمع الدولي خصوصاً أن الطرفين المتحاربين يمثلان وحدهما 30 في المئة من تجارة القمح العالمية.