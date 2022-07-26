العراق يرفع سقف "مخزون 2023" من القمح بمذكرات مع ثلاث دول

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة التجارة العراقية اليوم الثلاثاء إنها تعتزم التعاقد مع شركات عالمية لشراء 1.5 مليون طن من القمح دعماً للمخزون الاستراتيجي خلال الأشهر الأولى من العام المقبل.

والعراق بأمس الحاجة لشراء ما لا يقل عن ثلاثة ملايين طن من القمح في إطار مخزونه الاستراتيجي في ظل الجفاف وشح الأمطار وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون قوله إن وزارة التجارة، التي تسلمت مخصصات شراء القمح البالغة 200 مليون دولار، تتوقع التعاقد على كمية أولية تبلغ 400 ألف طن من القمح، فيما سيتم شراء بقية الكميات تباعاً.

ويعدّ العراق مستورداً رئيسياً للحبوب، وسبق أن اتخذ سلسلة إجراءات لتدبير مخزونات استراتيجية من القمح ومنها استيراد كميات من أستراليا وكندا وأمريكا.

وأضاف حنون "لدى الوزارة مذكرات تفاهم مع الجانب الأسترالي والكندي والأمريكي وتسعى من خلالها إلى التوقيع مع شركات عالمية لديها حضور في مجال القمح".

وقال إن العراق "لا يمكنه التعاقد على كامل الكمية المطلوبة بسبب تقلبات السوق واحتمالية أن يؤدي ذلك لرفع الأسعار العالمية".

وذكرت وزارة التجارة العراقية في وقت سابق أن البلاد تحتاج إلى 1.3 مليون طن من القمح للأشهر الأولى من العام المقبل، وأشارت حينها إلى أن القمح المسوّق للموسم الحالي ومخصصات قانون الأمن الغذائي "ستؤمنان حاجة العراق حتى نيسان من العام المقبل".

واشترى العراق 2.2 طن من القمح المحلي ضمن الموسم التسويقي الحالي.

وأشار المتحدث باسم التجارة إلى أن العراق لديه اتفاقات تهدف لشراء 1.5 مليون طن من القمح لسد حاجة الأشهر الأولى من العام المقبل.

وسبق أن توقعت السلطات العراقية أن ينخفض ​​إنتاج القمح هذا العام إلى 2.5 مليون طن، بينما تحتاج البلاد إلى نحو ستة ملايين سنوياً.