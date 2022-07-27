الكاظمي يدعو المتظاهرين إلى "الانسحاب الفوري" من المنطقة الخضراء

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء المتظاهرين إلى "الانسحاب الفوري" من المنطقة الخضراء في بغداد.

واقتحم المتظاهرون، ومعظمهم من أنصار التيار الصدري، المنطقة الخضراء للتنديد بترشيح محمد شياع السوداني، عن الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.

وقال الكاظمي في بيان إنه يدعو المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء.

وجاء في البيان "سوف تكون القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام".

ويقول المتظاهرون إنهم يريدون اقتحام مبنى البرلمان، حيث من المقرر أن يعقد جلسة قريباً لتمرير السوداني رغم اعتراض الصدريين.