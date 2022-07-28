قصف يتسبب بحرائق قرب قاعدة "بامرني" العسكرية التركية شمال دهوك

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الخميس، ان قصفا بالقرب من القاعدة العسكرية التركية في ناحية بامرني بشمال دهوك، تسبب بحرائق في المنطقة.

وقال رئيس لجنة "الديمقراطي الكوردستاني" في منطقة بامرني، عكيد كورماري، لكوردستان24، انه تم قصف منطقة قريبة من مقرهم الحزبي في بامرني بعد ظهر اليوم، مما تسبب في نشوب حريق باراضي زراعية.

واوضح ان سيارات الاطفاء وصلت الى مكان الحريق، لإطفاء الحرائق المندلعة.

وقال مراسل كوردستان 24 آلان حسين، ان قوات الأسايش رجحت بأن القصف قد تم عن طريق طائرة مسيرة.

وأشار عكيد كورماري، الى ان من غير المعروف ان كان مصدر القصف هو القوات التركية أم مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وتقع لجنة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على بعد 1500 مترا من القاعدة العسكرية في المنطقة.

‏ويوم الجمعة الماضية، هوجمت القاعدة العسكرية التركية في بامرني بطائرتين مسيرتين، دون التسبب في أي إصابات.‏