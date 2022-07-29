سیاسة

أنصار الصدر يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط انتشار أمني مكثف

دخل العراق بالفعل في أطول فترة انسداد سياسي منذ الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر الماضي
author_image Kurdistan24 اربیل
أنصار الصدر داخل قبة البرلمان بعد اقتحامه يوم الأربعاء
أنصار الصدر داخل قبة البرلمان بعد اقتحامه يوم الأربعاء
العراق العراق مظاهرات الصدر أنصار الصدر

أربيل (كوردستان 24)- تجمع أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء اليوم الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد لتجديد رفضهم لترشيح محمد السوداني لرئاسة الوزراء.

وقال مراسل كوردستان 24، إن قوات الأمن فرضت إجراءات أمنية مشددة، ولا سيما في محيط المنطقة الخضراء وأغلقت ثلاث بوابات للمنطقة المحصنة.

وتوافد الصدريون إلى ساحة التحرير من مناطق عدة على الرغم من إغلاق عدد من الطرق بكتل خرسانية، ولا سيما تلك التي توصل بالمنطقة الخضراء.

ويقول الصدريون إنهم يريدون منع المضي بإجراءات ترشيح السوداني، وأشاروا إلى أنهم سيصعدون على الأرجح باللجوء للاعتصام حتى في حال عدم انعقاد البرلمان.

ولم يتفق البرلمان العراقي بعد على عقد أي جلسة في ظل الخلافات المستمرة بين الحزبين الكورديين على مرشح رئاسة الجمهورية.

ويفترض أن ينتخب البرلمان العراقي أولاً رئيساً للجمهورية والذي بدوره يكلف السوداني لتشكيل الحكومة عن الإطار التنسيقي الذي يعد خصماً للصدر.

وقال أحد المتظاهرين الصدريين لكوردستان 24 "ما نريده هو إسقاط جميع الفاسدين".

ودفعت قوات الأمن بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الخضراء التي تضم مبنى البرلمان ومقار الحكومة، كما أغلقت أربعة جسور تحسباً لمظاهرات يوم غد.

وبموازاة ذلك، تجمع عشرات من أنصار الصدر أمام مقر رئيسي لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم بعد أن أشاد بترشيح السوداني لرئاسة الوزراء.

ودخل العراق بالفعل في أطول فترة انسداد سياسي منذ الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث حالت الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل الحكومة الجديدة.

وإذا لم تنجح الأحزاب السياسية العراقية في تشكيل الحكومة الجديدة، فتستمر حكومة مصطفى الكاظمي كحكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات جديدة.

كان الكاظمي قد تولى المسؤولية كـ"مرشح توافقي" بعد الاحتجاجات التي عمت العراق في عام 2019 وسقطت على إثرها حكومة عادل عبد المهدي.

وغالباً ما يستغرق تشكيل حكومة في العراق أشهراً عديدة، ويتطلب ذلك كسب تأييد جميع الأحزاب السياسية الرئيسية.

موضوعات ذات صلة
العراق

زيباري يتوقع أن تكون السلطة القضائية في مرمى مظاهرات الصدريين
  1 ساعة
العراق

الحلبوسي يحذر من "انزلاق الأوضاع": من لا يهتم لأمر العراقيين فليس منهم
  2 ساعات
العراق

العامري يدعو إلى إنجاز "الخطوات الدستورية" لتشكيل الحكومة
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف